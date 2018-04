DAX-FLASH: Dax nimmt nächste Hürde ins Visier

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine insgesamt gut angelaufene Berichtssaison in den USA dürfte den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch weiter stützen.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 12 614 Punkte und damit 0,23 Prozent über seinem Vortagesschluss.

Der deutsche Leitindex hatte am Vortag im Sog einer starken Wall Street zum Befreiungsschlag angesetzt und den Bereich von 12 500 Punkten hinter sich gelassen. Nun rückt der größere Widerstand um die 12 660 Punkte in den Blick. Dort verläuft die viel beachtete 200-Tage-Linie. Dieser Durchschnittskurs gilt als Indikator für den längerfristigen Trends.

Auf der Konjunkturseite interessieren zur Wochenmitte insbesondere Verbraucherpreis-Daten aus der Eurozone. Am Abend mitteleuropäischer Zeit steht dann noch das Beige Book - also den Konjunkturbericht der Fed - auf der Agenda.