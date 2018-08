DAX-FLASH: Dax mit moderaten Gewinnen erwartet - Zollkonflikt bleibt Hauptthema

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Verschnaufpause am Vortag zeichnen sich für den Dax am Mittwoch moderate Gewinne ab.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 556 Punkte und damit 0,23 Prozent über dem Vortagesschluss.

Nach der positiven Marktreaktion auf Fortschritte im Handelsstreit der USA mit Mexiko und Kanada zum Wochenstart hatte am Dienstag eine gewisse Ernüchterung eingesetzt. So gibt es zwar positive Signale, aber noch keine endgültige Einigung. Zudem bleibt auch der Zollkonflikt mit China vorerst ungelöst. So hatte es am US-Aktienmarkt zunächst für neue Rekorde gereicht, dann aber schmolzen die Gewinne.

Über Nacht erholten sich die US-Futures indes ein Stück weit. Grundsätzlich blieben Investoren optimistisch mit Blick auf die Handelskonflikte der USA, erklärte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Es gebe Spekulationen, dass die Vereinigten Staaten sich schon bald auch mit Kanada einigen könnten. Mit Blick auf China gebe es aber noch einiges zu tun./mis/jha/