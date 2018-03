DAX-FLASH: Dax macht deutlich Boden gut

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach herben Verlusten hat der Dax am Mittwoch im Verlauf des Handels die Abgaben stark eingegrenzt.



Zuletzt lag der Leitindex noch mit 0,59 Prozent im Minus bei 11 899,92 Punkten. Im Tagestief hatte der Dax um bis zu 1,7 Prozent nachgegeben. Der Dax folgte mit der Erholung der sich etwas aufhellenden Stimmung an der Wall Street: Für den Dow Jones Industrial wurden zum Handelsbeginn am Mittwoch leicht steigende Kurse indiziert./bek/jha/