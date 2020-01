DAX-FLASH: Dax legt leicht zu - Virus bleibt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ungeachtet des sich weiter verbreitenden Coronavirus scheinen die Anleger zur Wochenmitte die Risiken vor einer damit verbundenen möglichen Wirtschaftsabschwächung auszublenden.



So taxierte der Broker IG den Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,20 Prozent höher auf 13 351 Punkten. Damit knüpft das Barometer an seine Vortageserholung an, nachdem es am Montag bis auf den tiefsten Stand seit gut drei Wochen abgerutscht war.

Positive Impulse vom US-Technologiesektor dürften auch hierzulande die Anleger bei Laune halten. Der iPhone-Konzern Apple hatte am Vorabend nach dem New Yorker Börsenschluss mit starken Quartalszahlen und der Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf die Erwartungen übertroffen. Impulse von der Geldpolitik könnte es am Abend geben, wenn die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben wird. Es wird allerdings erwartet, dass die Fed ihre zuletzt abwartende Haltung bestätigt und den Leitzins nicht antastet. Zu einer Gefahr könnte jedoch das von China ausgehende Coronavirus werden.

Der Ausbruch der neuen Lungenkrankheit in China wird nach Einschätzung eines führenden chinesischen Lungenexperten erst in sieben bis zehn Tagen seinen Höhepunkt erreichen. Die Zahl der Fälle steigt rasant. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile vier Patienten.

Die Berichtssaison nimmt hierzulande ihren Lauf mit weiteren Quartalszahlen aus dem Technologiesektor. Auf der Agenda stehen die Bilanzen der Software AG und des Waferherstellers Siltronic ./ajx/jha/