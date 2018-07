DAX-FLASH: Dax lässt es ruhiger angehen - Leicht im Minus erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach fünf Gewinntagen ist der Dax am Donnerstag vorbörslich leicht im Minus.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 749 Punkte, womit er 0,13 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag eröffnen würde.

Der Markt lasse es nun erst einmal etwas ruhiger angehen, nachdem es der Dax zuletzt auf seinen höchsten Stand seit einem Monat geschafft hat, hieß es am Morgen von Marktbeobachtern. Eher schwache Wirtschaftsdaten und die Geopolitik seien zuletzt bei Anlegern in den Hintergrund getreten, argumentierte Michael McCarthy von CMC Markets für das erhöhte Kursniveau. "Unternehmensberichte sind dabei in den Mittelpunkt gerückt", fügte der Marktstratege hinzu. Der Softwarekonzern SAP setzte jetzt mit guten Zahlen und einer erhöhten Prognose ein weiteres Zeichen.

Für Charttechniker interessant ist außerdem die 200-Tage-Linie, der sich der Dax Tags zuvor genähert hatte. "Ein nachhaltiges Überschreiten der 200-Tage-Linie könnte weitere Käufer anlocken", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Linie gilt bei vielen Investoren als Indikator für den längerfristigen Trend des Dax./tih/fba