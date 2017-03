DAX-FLASH: Dax klettert vor US-Abstimmung über 'Obamacare' über 12 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag vor der Abstimmung im US-Kongress über die "Obamacare"-Abschaffung seine Gewinne ausgebaut.



Zuletzt überwand der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,02 Prozent auf 12 025,25 Punkte wieder die viel beachtete 12 000-Punkte-Marke. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog weiter an. Der New Yorker Dow Jones Industrial konnte seine Anfangsverluste abschütteln und notierte moderat in der Gewinnzone.

Die Anleger warteten darauf, ob US-Präsident Donald Trump die Abschaffung der Gesundheitsreform seines Vorgängers durch das Repräsentantenhaus hinbekomme, schrieb Analyst Mike van Dulken von Accendo Markets. Ein Erfolg sei notwendig, um das Vertrauen der Märkte in seine politische Durchsetzungsfähigkeit zu wahren. Während die Demokraten geschlossen gegen die Abschaffung sind, gibt es bei den Republikanern Kritiker, denen Trumps Pläne entweder zu weit oder nicht weit genug gehen.

Zuversichtlich äußerte sich derweil die US-Investmentbank Goldman Sachs. Selbst wenn die "Obmacare"-Abschaffung scheitere, sieht Volkswirt Alec Phillips keine größere Gefahr für die Steuerreform-Pläne von Trump. Denn beim Thema Steuerkürzungen dürfte die Unterstützung seiner republikanischen Partei größer sein als in der Gesundheitsfrage, heißt es in einer aktuellen Studie.