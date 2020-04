DAX-FLASH: Dax hält sich nach Rückschlag zunächst stabil

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt muss der Dax am Donnerstag seine Widerstandskraft unter Beweis stellen.



Es dürfte sich zeige, ob der Rückschlag vom Vortag sich noch ausweitet oder ob der Dax wieder in die Erholungsspur zurückfindet. Rund zwei Stunden vor Handelsbeginn zeichnete sich noch kein klarer Trend ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex auf 10 273 Punkte und damit nur wenige Punkte unter dem Schlusskurs vom Mittwoch. Am Vortag hatte der Dax im Sog schwacher US-Wirtschaftsdaten fast vier Prozent eingebüßt.

Nach Börsenschluss hierzulande hatte die US-Notenbank Fed dann auch noch ein düsteres Bild der wirtschaftlichen Lage in den USA skizziert. "Die wirtschaftliche Aktivität schrumpfte in allen US-Regionen stark und abrupt als Folge der Pandemie", hieß es in ihrem Konjunkturbericht. Eine Besserung sei nicht in Sicht und der Ausblick sei sehr unsicher. Entsprechend gespannt warten Anleger nun auf US-Daten zum Immobilien- sowie vom Arbeitsmarkt am frühen Nachmittag.

"Die langfristige Bedrohung für Aktien rührt aus den länger währenden Nachwirkungen der Pandemie", sagte Analyst Dhaval Joshi vom Analysehaus BCA Research. Der Finanzsektor und Unternehmen drohten in Notlagen zu geraten. Gleichzeitig könne die Politik mit Maßnahmen wie Verstaatlichungen auf die Krise reagieren.

An den großen asiatischen Börsen setzten sich derweil die schwachen Vorgaben von der Wall Street am Donnerstag zwar fort; allerdings waren die Kursverluste dort nicht so hoch wie zuvor in den USA und Europa./bek/mis