DAX-FLASH: Dax gibt weiter nach - Technologietitel belasten nach Zukäufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kursverluste am Montag ausgeweitet.



Der Dax fiel zuletzt um 0,83 Prozent auf 11 432,98 Punkte. Damit verlor der Index erheblich stärker an Boden als die anderen europäischen Börsenplätze. Im Tief handelte der Leitindex auf dem niedrigsten Stand seit Ende Oktober.