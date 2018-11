DAX-FLASH: Dax etwas leichter erwartet - Märkte im Wartemodus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax drohen am Freitag Verluste.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 11 491 Punkte und damit 0,31 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag. Ein zögerlicher Handel in New York ist dem deutschen Aktienmarkt lastet dabei ebenso auf der Stimmung wie die Schwäche der asiatischen Börsen. Diese litten unter durchwachsenen chinesischen Konjunkturdaten.

"Die Börsen gehen jetzt erst mal in den Abwarte-Modus über", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners am Morgen. Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hatte am Vortag keine wirklichen Überraschungen geboten. Die Währungshüter halten trotz der heftigen Kritik von US-Präsident Donald Trump an ihrem generellen Zinserhöhungskurs fest, ohne aber dieses Mal an der Zinsschraube gedreht zu haben. Am Markt war damit auch gerechnet worden.