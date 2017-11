DAX-FLASH: Dax dürfte zaghaften Erholungsversuch zunächst fortsetzen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag an seine Vortageserholung anknüpfen.



Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 066 Punkte und damit 0,14 Prozent über seinem Vortagesschluss. Ob der jüngste Rückschlag damit vorbei ist, bleibt indes offen. Womöglich befinde der Dax sich lediglich in einer kurzen Verschnaufpause auf dem Weg nach unten, erklärte Analyst Timo Emden von DailyFX Germany. Zu groß laste die Angst vor größeren Kurskorrekturen auf der Stimmung.

Neben dem wiedererstarkten Eurokurs hatte die Unsicherheit über die Realisierbarkeit der Steuerpläne des US-Präsidenten Donald Trump zuletzt tendenziell belastet. Zudem blicken die Anleger weiter nach Berlin, wo CDU, CSU, FDP und Grüne ihre Beratungen über einen Einstieg in Koalitionsverhandlungen für ein Jamaika-Bündnis auf Freitagvormittag vertagt hatten./mis/jha/