DAX-FLASH: Dax dürfte vor Ifo-Geschäftsklima auf der Stelle treten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Dienstag vor der Veröffentlichung einer Reihe wichtiger Wirtschaftsindikatoren weiter zurückhalten.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,04 Prozent höher auf 12 624 Punkte. Nach dem Rekordhoch des Index in der vergangenen Woche hatte das politische Chaos rund um die US-Regierung die Investoren verunsichert. Bisher blieb es aber bei einem kleineren Rückschlag.

Am Dienstag richten sich die Blicke zunächst aber auf Daten zum Wirtschaftswachstum Deutschlands. Am Vormittag folgen dann das deutsche Ifo-Geschäftsklima sowie Stimmungsdaten aus der Industrie und der Dienstleistungsbranche der Eurozone. Zudem behalten die Anleger den Kurs des Euro im Auge, der jüngst zum US-Dollar deutlich aufgewertet hatte. Ein zu starker Euro kann aber die Exportwirtschaft der Eurozone belasten./mis/fbr