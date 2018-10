DAX-FLASH: Dax bleibt angeschlagen - Jüngste Kursgewinne nur Strohfeuer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Zwischenerholung am Vortag dürfte der Dax am Freitag schon wieder den Weg nach unten einschlagen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor der Eröffnung 1,1 Prozent tiefer auf 11 184 Punkte. Auf Wochensicht steuert das Barometer damit auf einen Verlust von mehr als 3 Prozent zu.

Am Vortag hatte EZB-Präsident Mario Draghi mit beruhigenden Worten zur italienischen Schuldenkrise die Anleger noch vorübergehend zuversichtlich gestimmt. In Asien gab es am Freitag allerdings erneut Kursabschläge. Die Indikation auf den US-Leitindex Dow Jones Industrial seit Xetra-Schluss ist ebenfalls negativ.