DAX-FLASH: Dax auf Talfahrt - Fed-Hinweise und Virus-Sorgen belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine Verluste angesichts der Sorgen vor einer zeitigen geldpolitischen Straffung und der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus am Donnerstag ausgeweitet.



Der deutsche Leitindex rutschte unter die Marke von 15 700 Zählern und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang August.

Zuletzt verlor er 1,9 Prozent auf 15 671 Punkte. Am Freitag hatte der Dax noch mit 16 030 Zählern ein Rekordhoch erreicht. In dieser Woche aber notierte er durchweg unter der 16000er-Marke, wobei der Bereich um 15 850 Punkte bislang Unterstützung geliefert hatte.

Wie aus dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank (Fed) hervorging, zeigten sich die Mitglieder der Fed uneins mit Blick darauf, wann die konjunkturstützenden Anleihekäufe reduziert werden sollten. Die Mehrheit habe die Auffassung vertreten, dass man noch in diesem Jahr die Käufe verringern könnte, hieß es in dem Protokoll.

"Fängt die US-Notenbank an, den Geldhahn zwar langsam, aber eben zuzudrehen, verliert eine der Triebfedern für die steigenden Kurse der vergangenen 18 Monate an den Börsen an Kraft, während gleichzeitig nicht klar ist, mit welcher Dynamik die Wirtschaft weiterwachsen kann", erklärte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Der Bullenmarkt der vergangenen anderthalb Jahre stehe vor einer harten Bewährungsprobe./ajx/jha/