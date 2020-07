DAX-FLASH: Dax vor US-Arbeitsmarktbericht mit Gewinnen erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein positiver Auftakt ab.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,72 Prozent im Plus auf 12 349 Punkte. Damit könnte der deutsche Leitindex abermals einen Ausbruch über den Bereich um die 12 350 Punkte versuchen, an dem er in den vergangenen Tagen mehrfach abgeprallt war. Darüber würde dann um die 12 500 Zähler die nächste größere Hürde warten. Auf der Unterseite hatte zuletzt die runde Marke von 12 000 Punkten gestützt.

In den vergangenen Tagen hatten sich an der Börse die Furcht vor einer wieder stärkeren Corona-Welle und deren wirtschaftlichen Folgen auf der einen Seite und die Hoffnung auf eine weitere Erholung der Weltwirtschaft auf der anderen Seite die Waage gehalten. So hatte sich die Stimmung in der Industrie rund um den Globus jüngst deutlich aufgehellt.

Im Fokus der Anleger steht am Donnerstag der US-Arbeitsmarktbericht. Wegen der Feierlichkeiten rund um den Unabhängigkeitstag am Samstag, den 4. Juli, wird der Arbeitsmarktbericht bereits heute veröffentlicht. Nachdem die US-Wirtschaft schon im Mai überraschend wieder Stellen aufgebaut hatte, rechnen Experten mit einer weiteren Erholung./mis/stk