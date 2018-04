DAX-FLASH: Chinas Strafzölle drücken Dax wieder unter 12 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dem Dax droht nach dem langen Osterwochenende am Dienstag zunächst ein unerfreulicher Handelsbeginn: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Eröffnung rund 1 Prozent tiefer auf 11 978 Punkte.



Bereits im ersten Quartal 2018 hatte er 6,4 Prozent verloren.

Neue Sorgen bereitet den Anlegern Chinas Reaktion auf die US-Strafzölle und damit die Verschärfung im Handelskonflikt zwischen beiden Ländern. Nur eineinhalb Wochen nach Inkrafttreten der umstrittenen US-Zölle auf Stahl und Aluminium belegte nun das Reich der Mitte 128 US-Produkte mit Zöllen zwischen 15 und 25 Prozent.