DAX-FLASH: Autosektor dürfte Erleichterungs-Rally anführen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Abwendung einer Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) dürfte am Donnerstag für steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt sorgen.



Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,71 Prozent höher auf 12 669 Punkte.

Bei einem Krisentreffen in Washington verständigten sich US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Vorabend überraschend auf einen Plan zur Beilegung des Handelskonflikts. Sie wollen nun Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter in Gang bringen. Mögliche US-Zölle auf Autos sind nach Auffassung der EU vorerst vom Tisch.

Davon dürften vor allem die Aktien der Autobranche profitieren. "Wenn die Vorschläge in eine verbindliche Vereinbarung umgesetzt werden, wäre Deutschland der große Gewinner", schrieb Analyst Heino Ruland von Ruland Research in einem Kommentar mit Blick auf den Status Deutschlands als Exportland.

Allerdings, so schränkte Ruland ein, sei die Politik des US-Präsidenten "erratisch". In der vergangenen Woche sei die EU aus Sicht Trumps noch ein Gegner der USA gewesen, nun sei sie wieder ein verlässlicher Partner. Investoren lebten also weiter "von der Hand in den Mund". Kurzfrsitig rechnet Ruland aber mit einer Kurs-Rally, angeführt vom Autosektor.