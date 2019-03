DAX-FLASH: Anzeichen einer schwächeren US-Konjunktur belasten den Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag zunächst etwas weiter von der 11 600-Punkte-Marke zurückfallen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,35 Prozent niedriger auf 11 547 Punkte. Die US-Notenbank Fed sprach am Vorabend von einer Abschwächung der Konjunktur in den USA, woraufhin der Dow im späten Handel leicht nachgab. Auch in Tokio und Schanghai lagen die Leitindizes am Donnerstag im roten Bereich.

In 10 von 12 Notenbankdistrikten habe die wirtschaftliche Aktivität nur noch "geringfügig bis moderat" zugelegt, hieß es in dem am Vorabend veröffentlichten Konjunkturbericht ("Beige Book"). In ihrem letzten Konjunkturbericht hatte die Fed noch von einem "mäßigen bis moderaten" Wachstum gesprochen.

Nach der Rally des Dax auf den höchsten Stand seit vier Monaten am Freitag verlor dessen Erholung an Schwung. Der Dax pendelt seitdem in einer engen Spanne um die Marke von 11 600 Punkten. Der nächste Widerstand für den Leitindex lauert bei 11 833 Zählern. Dort verläuft gegenwärtig die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage, ein wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend. Allerdings halten Experten auch einen Rücksetzer für durchaus möglich./bek/mis