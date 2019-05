DAX-FLASH: Anleger könnten Gewinne einstreichen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Kursstärke am Donnerstag könnten Anleger vor dem Wochenende am deutschen Aktienmarkt Gewinne mitnehmen.



Immerhin hat der Dax in dieser Woche bislang ein Plus von gut zwei Prozent eingefahren. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn um gut ein halbes Prozent niedriger auf 12 246 Punkte.

Der Dow Jones Industrial hatte am Vortag im späten Handel einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. An der führenden Börsen in Fernost gab es am Freitagmorgen keine einheitliche Tendenz: Während die Kurse in Tokio zulegten, gaben sie in Shanghai und Hongkong nach.

Für Bewegung könnte der sogenannte kleine Verfall an der Derivatebörse Eurex sorgen. Dort laufen am Mittag unter anderem die Mai-Optionen auf den Dax und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 aus. Anleger versuchen vor diesem Termin oftmals, die Kurse in die aus ihrer Sicht günstige Richtung zu bewegen. Das hat bisweilen überraschende und starke Ausschläge zur Folge./bek/fba