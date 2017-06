DAX-FLASH: Anleger halten sich wegen politischer Ungewissheiten zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Politische Unsicherheiten dürften den Dax am Dienstag nach seinem Rekord zunächst ausbremsen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,15 Prozent tiefer auf 12 804 Punkte. Am Freitag hatte der Index bei 12 878 Punkten eine Bestmarke erklommen, bevor die Gewinne nach den US-Jobdaten schmolzen.

In der neuen Woche warten die Anleger auf die Parlamentswahlen in Großbritannien sowie die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Analysten rechnen mit Signalen für eine perspektivisch weniger lockere Geldpolitik. Zudem könnte die politische Unsicherheit in den USA angesichts der angesetzten Anhörung des entlassenen FBI-Chefs James Comey wieder zunehmen. In Nahost nehmen die Spannungen infolge des Abbruchs aller diplomatischen Beziehungen zu Katar durch Saudi-Arabien und andere Staaten zu.

Auch die Börsen in Übersee liefern keine Unterstützung. Die Wall Street gab zum Wochenstart leicht nach und an Asiens Börsen ging es überwiegend nach unten. In Japan belastet unter anderen der starke Yen die Kurse./mis/ag