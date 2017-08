DAX-FLASH: Anleger halten sich nach Erholung zunächst zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax wird am Mittwoch vor wichtigen Stimmungsdaten aus der Wirtschaft der Eurozone kaum verändert erwartet.



Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Start 0,05 Prozent höher auf 12 235 Punkte.

Am Vortag hatte sich der Dax um mehr als 1 Prozent von seinen jüngsten Kursverlusten erholt, nachdem die Spannungen rund um Nordkorea sowie das politische Hickhack in Washington die Anleger beunruhigt hatten. Diese Sorgen könnten schnell wieder in den Fokus rücken, da US-Präsident Donald Trump nun den nordamerikanischen Freihandelsraum Nafta in Frage stellte.

Zunächst richten sich die Blicke aber erst einmal auf die Einkaufsmanagerindizes aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor der Eurozone. Zudem wird auf eine Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi gewartet./mis/das