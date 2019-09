DAX-FLASH: Anleger bleiben im Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zeichen am deutschen Aktienmarkt stehen am Montag nach seiner starken Vorwoche weiter auf grün.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 0,17 Prozent im Plus auf 12 212 Punkten.

Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners machte gleichwohl auf die schwachen chinesischen Handelsdaten aufmerksam, die deutlich machten, wie es um die Wirtschaft im Reich der Mitte bestellt sei. Das sei eine gefährliche Kombination aus Handelskonflikt und einem normalen zyklischen Wirtschaftsabschwung. In China tendierten die Börsen bis auf Hongkong am Montag gleichwohl im Plus. Auch in New York war die jüngste Rally am Freitag nach mauen Arbeitsmarktdaten weiter gegangen, wenn auch mit etwas weniger Tempo.

Das zentrale Ereignis in dieser Woche ist für Börsianer der am Donnerstag anstehende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Ökonomen rechnen mit einer weiteren geldpolitischen Lockerung./ajx/jha/