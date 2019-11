DAX-FLASH: Aktien am 'Black Friday' etwas günstiger - Rücksetzer setzt sich fort

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Freitag zunächst weiter von seinem Jahreshoch entfernen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,33 Prozent tiefer auf 13 202 Punkte.



Seinen bisherigen Jahreshöchststand hatte der Dax in der Vorwoche bei 13 374 Punkten erreicht. Darüber käme sofort das Rekordhoch von 13 596 Punkten aus dem Januar 2018 ins Spiel.

Impulse von der Wall Street fehlen wegen des "Thanksgiving"-Feiertages am Donnerstag. Auch zum Wochenabschluss findet am "Black Friday" nur ein verkürzter Handel in den USA statt.

"Die gute Stimmung an den Börsen ist erst mal dahin", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Es bleibt unklar, welche Chancen der Phase-1-Handelsdeal nach der Unterzeichnung der Hongkong-Gesetze hat." US-Präsident Donald Trump hatte die US-Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong kürzlich in Kraft gesetzt. China empfindet sie als Einmischung in innere Angelegenheiten und drohte mit "entschiedenen Gegenmaßnahmen"./ag/jha/