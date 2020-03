DAX-FLASH 3: Wieder schwer im Minus erwartet - Auf Weg zu Corona-Crash-Tief

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt deuten sich am Montag nach zwei Handelstagen mit einer Stabilisierung wieder deutliche Verluste an.



Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Start des Xetra-Haupthandels auf 8501 Punkte und damit 4,8 Prozent unter dem Schlussstand vom Freitag. Zeitweise waren die Indikationen zuvor aber auch schon mit mehr als 7 Prozent im Minus.

Damit bewegt sich der Leitindex wieder in Richtung des Corona-Crash-Tiefs von 8255 Punkten von Anfang vergangener Woche. Börsianer schauen mit Spannung darauf, ob der Dax angesichts der verschärften Lage darunter fallen wird und dann die Marke von 8000 Punkten verteidigen kann. Seit dem Start des Corona-Crashs vor vier Wochen verlor der deutsche Leitindex bereits rund 34 Prozent.

In Deutschland wollen Bund und Länder die rasante Ausbreitung des Coronavirus mit weiteren und beispiellos drastischen Beschränkungen verlangsamen. Während in Europa vor allem Italien große Sorgen bereitet, ergreift die Angst vor dem tödlichen Virus auch immer mehr die USA. Dort sind Die Verhandlungen um ein Coronavirus- Konjunkturpaket in Höhe von mehr als einer Billion Dollar ins Stocken geraten. Die Demokraten im US-Senat blockierten das federführend von Republikanern erstellte Paket./tih/mis