DAX-FLASH 2: Index rutscht wegen Ukraine-Krise in Richtung 14 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag wegen der Eskalation in der Ukraine-Krise weiter kräftig fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsstart mit einem Minus von 4 Prozent auf 14 050 Punkte. Mit einem Tief von 14 015 Punkten war er der runden Marke von 14 000 Punkten bereits sehr nahe gekommen. Darunter notierte er letztmals im März 2021.

In diesem Jahr hat der deutsche Leitindex bis zum Xetra-Schluss vom Mittwoch bereits knapp acht Prozent verloren, nachdem er 2021 noch knapp 16 Prozent zugelegt hatte. Gründe für die Korrektur im bisherigen Jahresverlauf sind die anstehende Zinswende in den Vereinigten Staaten und auch Europa sowie die sich zuletzt immer weiter zuspitzende Ukraine-Krise.

Am Donnerstagmorgen ordnete der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff der Ostukraine offiziell an. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden "vorsätzlich" einen "Krieg" gegen die Ukraine begonnen./zb/ag/stk