DAX-FLASH 2: Eskalation im Zollstreit bringt Gewinnmitnahmen nach Rally mit sich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

(Details, Kurs aktualisiert)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA dürfte dem Dax zu Wochenbeginn den bereits länger erwarteten deutlichen Rückschlag bringen.



Nach der jüngsten Rally von mehr als viereinhalb Prozent in nur einem Monat taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn fast anderthalb Prozent tiefer auf 12 235 Punkte. Am Freitag hatte er mit 12 435 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit September erreicht.

Nun fuhr Donald Trump den Börsenbullen in die Parade: Unmittelbar vor einer neuen Runde in den seit Monaten laufenden Handelsgesprächen hatte er am Wochenende eine überraschende Ankündigung gemacht. Die bereits geltenden Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar würden schon von diesem Freitag an von bisher zehn auf 25 Prozent erhöht. Chinas Börsen knickten daraufhin am Morgen deutlich ein.

Die Verhandlungen kämen zu langsam voran, begründete Trump seine neuerliche Eskalation des Konflikts. China versuche nachzuverhandeln, das wolle er nicht zulassen. Trump drohte zusätzlich mit einer Ausweitung 25-prozentiger Sonderzölle auf alle Einfuhren aus China. Die Führung in Peking erwägt nun laut Medienberichten eine Absage der für Mittwoch in Washington geplanten Handelsgespräche./ag/mis