DAX-FLASH 2: Nach Donnerstag-Ausverkauf zeichnet sich zunächst Stabilisierung ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach dem Ausverkauf am Donnerstag zumindest eine Stabilisierung an.



Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart auf 9279 Punkte und damit 1,29 Prozent über dem Vortagsschluss. Am Donnerstag hatte sich die Talfahrt wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschleunigt.

Der deutsche Leitindex verlor trotz eines umfangreichen EZB-Maßnahmenpakets 12,24 Prozent auf 9161,13 Punkte und schloss damit erstmals seit 2016 unter der psychologisch wichtigen Marke von 10 000 Zählern. Es war außerdem der zweitgrößte prozentuale Tagesverlust seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte. Seit dem Beginn des Corona-Crashes am 24. Februar büßte der Dax damit rund ein Drittel seines Werts ein.

In der Nacht auf Freitag war die Dax-Indikation noch bis auf etwas über 8800 Punkte gefallen - konnte sich aber inzwischen deutlich erholen.