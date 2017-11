DAX: Die Events der Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,

der DAX-Index war in der vergangenen Woche kein Freudenschmaus für Anleger. Der starke Euro bremste die zu Beginn der Woche einsetzende Erholung, nachdem das FOMC-Protokoll Bedenken über die Straffung der US-Geldpolitik ausgelöst hatte. Im Verbund mit soliden Konjunkturdaten aus Deutschland, wie etwa den Einkaufsmanagerindizes und dem IFO-Geschäftsklimaindex, gewann der Euro im Verlauf der Woche wieder an Stärke. Der TecDAX-Index bewies gegenüber dem großen Bruder relative Stärke und erreichte ein neues Allzeithoch (Betrachtung ab 2001), unterstützt durch einen durchaus stabilen Technologiesektor in den USA.

China und schwächerer US-Dollar könnten weiter belasten

Zu Beginn der aktuellen Woche könnten Aktienmärkte generell durch einen schwachen Aktienmarkt in China ausgebremst werden. Dort korrigieren Indizes derzeit aufgrund einer zu erwartenden strafferen Regulierung des Finanzmarktes durch die Regierung. In den USA steht die Woche erneut im Zeichen der Steuerreform, doch relevante Neuigkeiten dazu könnten womöglich erst am 30. November gemeldet werde, wenn der Senat über den Steuervorschlag abstimmt.

Jerome Powell Anhörung und Inflationsdaten stehen an

Darüber hinaus findet in dieser Woche die Anhörung des baldigen FED-Präsidenten Jerome Powell ab dem 28. November statt. Dieses Event könnte den US-Dollar entweder weiter belasten oder unterstützen, was sich wiederum auf den DAX-Index auswirken dürfte. Auch der von der FED zur Inflationsmessung beobachtete PCE-Deflator per Oktober wird in dieser Woche veröffentlicht. Für Deutschland werden Daten zum Verbraucherpreisindex bekannt gegeben, Daten zum Einzelhandel sowie die vorläufigen Daten zu den Einkaufsmanagerindizes per Monat November.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.