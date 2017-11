DAX: Euro und US-Politik belasten!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,

die EU-Berichtssaison schreitet voran, doch viele Erwartungen hegen Anleger nicht mehr daran. Seit dem der Peak der US-Berichtssaison überschritten worden ist, korrigieren Aktienmärkte volatil den zuvor starken Aufwärtstrend. Im Falle des deutschen Aktienindex DAX, helfen auch keine freundlichen Konjunkturdaten mehr.

Deutsches BIP wächst stärker als erwartet und stützt Euro

So ist das deutsche BIP-Wachstum per drittes Quartal mit einem Anstieg um 0,8 % über der Erwartung von 0,6 % gestiegen. Der Euro hat infolgedessen gegen den US-Dollar einen starken Schub nach oben verzeichnet und notiert damit erneut über dem 200-Wochen-Durchschnitt bei über 1,18 US-Dollar je Euro. Kurzfristig könnte die Euro-Stärke die Korrektur im DAX-Index weiter genährt haben.

ZEW-Erwartungen entwickeln sich verhalten

Hingegen sind die ZEW-Konjunkturerwartungen per Monat November mit 18,7 Punkten unter den Erwartungen von 20 Punkten ausgefallen. Im Oktober stand der Index bei 17,6 Punkten. Der Index für die aktuelle Lage stieg auf 88,8 Punkte, bei einer Erwartung von 88, nach 87 im Oktober.

US-Steuerreform gescheitert?

Noch ist die US-Steuerreform nicht gescheitert, doch die Debatten, die auch in dieser Woche voranschreiten, nähren zusätzliche Unsicherheit. So hat zwar der Senat in der Nacht zu Mittwoch einen eigenen Entwurf veröffentlicht, doch am Donnerstag findet erst die Abstimmung darüber statt. Der Entwurf sieht eine Aufhebung einiger Obamacare-Gesetze vor, um die Reform finanzieren zu können. Die Befürworter des Entwurfs dürften bei der Abstimmung damit jedoch auf größeren Widerstand stoßen.

Charttechnisch angeschlagen

Charttechnisch erreicht der deutsche Leitindex am Mittwoch den horizontalen Widerstandsbereich, der eine Preiszone zwischen 12.860-12.960 Punkten umfasst. Schließt der Index auf Tagesbasis darunter, könnte es womöglich bald in Richtung untere Trendkanallinie bei 12.600 Punkten gehen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.