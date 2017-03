DAX: Euro bremst trotz robuster Konjunkturdaten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hamborner REIT":

Lieber Leser,

der DAX-Index oder allgemein deutsche Aktienwerte, aber auch besonders der Technologiesektor, konnten sich in der vergangenen Woche zum Ende hin positiv entwickeln. Doch in dieser Woche gibt es wohl einige Gründe, warum die Indizes mit Schwäche eröffnen. Der DAX-Index Future notierte erneut unter 12.000 Punkte und der TecDAX-Index Future kann sein 16-Jahrehoch von letzter Woche nicht halten und eröffnet mit einem Down-Gap.

Starker Euro bremst DAX, USA bremsen TecDAX

Der DAX-Index reagiert dabei zunehmend auf den stärkeren Euro gegen den US-Dollar. Der EUR/USD-Kurs eröffnete Montagmorgen mit einem Up-Gap und notierte über 1,08 US-Dollar je Euro. Die Euro-sensitiven DAX-Titel geben demzufolge nach und ziehen den Index mit nach unten. Im TecDAX hingegen könnte die Schwäche am US-Aktienmarkt liegen. Dort profitierten Technologiewerte zuletzt von einem schwächeren US-Dollar und unterstützen damit auch die hiesigen Werte. Doch in dieser Woche könnten auch US-Technologiewerte wieder zur Schwäche neigen.

Robuste Daten könnten Unterstützung bieten

Derweil könnten robuste Konjunkturdaten womöglich deutsche und EU-Aktien vor Schlimmeren bewahren. Zuletzt sind die Einkaufsmanagerindizes sowohl in Deutschland als auch in Frankreich auf ein Sechsjahres-Hoch gestiegen und haben damit die Erwartungen deutlich übertroffen. Der am Montagmorgen veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex übertraf die Erwartungen ebenfalls.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.