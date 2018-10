DAX: Es wird nicht besser!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Freitag startet der DAX mal wieder mit Verlusten in den Handel. Die halten sich mit 0,42 Prozent bisher zwar noch in Grenzen, setzten aber dennoch ein deutliches Zeichen. Erstmals seit Mitte September rutscht der Index jetzt wieder unter die Marke von 12.200 Punkten. Ob es hier bald besser wird, bleibt fraglich.

Aktuell dürften viele Anleger noch neue Daten vom US-Arbeitsmarkt abwarten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.