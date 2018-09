DAX: Es wird nicht besser!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Beim DAX blicken Anleger auch am Mittwoch abermals auf fallende Kurse. Am Morgen gab der Index um 0,8 Prozent nach und fiel damit auf 12.135 Punkte zurück. Verantwortlich für die schlechte Stimmung ist in der Hauptsache die Bayer-Aktie, welche trotz gehobener Prognose derzeit unter Druck steht. Darüber hinaus zeigt sich auch Adidas schwach und der anhaltende Handelsstreit zwischen China und den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.