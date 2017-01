DAX- Erster Tag nach Trump-Amtseinführung! (Deutsche Bank, Commerzbank, Allianz, Thyssen Krupp)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

in der vergangenen Woche hat sich der DAX-Index äußerst stabil gehalten, auch wenn er auf Wochenbasis betrachtet kaum performt hat. Auch US-Märkte schlossen am Freitag überwiegend positiv ab. Allerdings ist noch nicht wirklich klar, ob die Stabilität aufgrund des Verfallstages an den Terminmärkten gegeben war oder Anleger insgesamt die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten mit weniger Argusaugen beobachten, da sie kein großes Risiko wittern. Das wird sich erst in dieser Woche zeigen bzw. hat sich schon in den asiatischen Märkten und den Eröffnungskursen in der EU gezeigt. Der japanische Nikkei z.B. schloss am Montag mit -1,29 % deutlich im negativen Bereich ab. Viele Aktienwerte aus dem DAX-Index eröffnen am Montagmorgen mit einem Down-Gap, so zum Beispiel die Aktien der Deutschen Bank, Thyssen Krupp, der Commerzbank und der Allianz.

Währungsmarkt zeigt deutliche Verwerfungen

Hingegen zeigt der Währungsmarkt bereits deutliche Verwerfungen. So ist der US-Dollar Index unter die wichtige technische Unterstützung von 100.50 Punkten gefallen sowie der EURUSD-Kurs auf über 1,07 US-Dollar je Euro angestiegen. Ein stabilerer Euro ist zunächst einmal weniger positiv für den DAX-Index. Ein schwacher US-Dollar hat sich auch gegen den japanischen Yen deutlich gezeigt, weshalb der Nikkei auch so stark reagiert hat.

