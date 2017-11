DAX: Ergebnisse fallen gemischt aus und belasten Index!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,

die Berichtssaison läuft am Donnerstag auf Hochtouren, doch die Ergebnisse der Unternehmen fallen gemischt aus. Die Commerzbank kann aufgrund von Sondererträgen kurzfristig überzeugen, Adidas verzeichnet einen guten Umsatzanstieg in Nordamerika. Trotzdem gibt die Aktie im Anschluss nach. Auch die Deutsche Post kann erfreuliche Umsatzsteigerungen verzeichnen. Siemens erhöht die Dividende. Die Deutsche Telekom erzielte dank der US Tochter einen Anstieg beim bereinigten operativen Ergebnis, ein genauer Blick auf die Zahlen verrät allerdings, dass weiterhin einige Baustellen bestehen. Die Münchner Rück erzielt aufgrund der Hurrikans einen Milliardenverlust. ProsiebenSat.1 sowie Merck enttäuschen ebenfalls.

Handelsbilanzdaten zeigen leichten Abschwung

Zudem wurden die deutschen Handelsbilanzdaten per Monat September veröffentlicht. Diese legten offen, dass der Export mit -0,4 % leicht rückläufig gewesen ist, jedoch immer noch über den Erwartungen von -1,1 %. Per Monat August stiegen Exporte um 1,1 %. Importe fielen im September um 1 %. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,3 % nach 0,8 % im August. Der Überschuss steigt auf 21,8 Mrd. Euro. Die Daten zeigen einen leichten Abschwung in der Wirtschaft.

Sentiment wechselt das Lager

Ein Blick auf das Sentiment an der Frankfurter Börse verrät, 12 % der zuvor bullisch gestimmten institutionellen Investoren haben per Mittwochmorgen das Lager gewechselt. 9 % wechselten in das bärische Lager und 3 % ins neutrale. Damit halten sich die Bullen und Bären mit jeweils 41 % Anteilen die Waage. Auch bei den privaten Investoren wechselten 12 % aus dem bullischen Lager. 7 % davon ins bärische und 5 % ins neutrale. Mit einem Anteil von 46 % überwiegt das bullische Lager bei den Privaten dennoch die beiden anderen. Sentimenttechnisch betrachtet ist der Wechsel als positiv zu bezeichnen, da Nachkäufe bei Rücksetzern wahrscheinlicher werden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.