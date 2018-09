DAX: Endlich mal wieder im Plus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die letzte Woche endet für den DAX zwar nicht mit einem Happy End, aber zumindest mit einem Hoffnungsschimmer. Nachdem der Index schon sechs Tage in Folge Verluste verzeichnen musste, kam es am Freitag kurz vor Handelsschluss noch zu einer kleinen Aufholjagd. Damit konnten die Tagesverluste aufgeholt und sogar ein winziges Plus von 0,037 Prozent errungen werden.

Allerdings befindet sich der DAX jetzt

Ein Beitrag von Robert Sasse.