DAX: EU-Aktien vor dem Aufschwung?

Lieber Leser,

der DAX-Index Future kann sich am Dienstagnachmittag deutlich erholen. Stehen deutsche und europäische Aktien nun im Fokus der internationalen Anleger? Möglich wäre es. Denn im Vergleich zu den US-Märkten haben deutsche und europäische Aktien einiges nachzuholen. Der DAX-Index hätte somit nun tatsächlich die Chance, diese relative Schwäche auszugleichen. Jetzt, wo US-Märkte schwächeln und die aufgestauten Erwartungen der Realität ins Auge sehen müssen.

DAX versucht erneuten Anlauf auf Allzeithoch

Zudem sind EU-Risiken momentan erneut geringer geworden. Einziger Wermutstropfen: Der etwas stärkere Euro. Aber dieser ist nur kurzfristig eine Bremse, denn insgesamt ist der Euro weiterhin gegen den US-Dollar unterbewertet. DAX-Aktien, allen voran Banken, zeigen ebenfalls Stabilität. Gerade der EU-Finanzsektor hat in der Vergangenheit gegenüber den US-Werten deutlich gelitten. Eine weniger lockere EZB aufgrund einer sich solide entwickelnden Wirtschaftskraft könnte den Aufwertungsdruck bei deutschen Banken ebenfalls unterstützen und somit den DAX-Index. Ein ernst zu nehmender Anlauf auf das Allzeithoch aus dem Jahr 2015 bei 12.415 Punkten könnte nun stattfinden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.