DAX, Dow Jones, Gold und Euro: Warum man sich heute Nacht den Wecker stellen sollte

Heute Nacht um 3 Uhr wird Donald Trump seine erste Rede vor dem US-Kongress halten, die sogenannte „State oft he Union“-Rede. Da werden wir erstmal sehen, wie die gestandenen US-Politiker auf sein Auftreten und seine Pläne reagieren. Ein Moment, der für die Börsen zum Schlüsselzeitpunkt werden kann, denn:

Die US-Investoren setzen darauf, dass Trump diesen Auftritt nutzt, um hinsichtlich seiner Pläne zu Steuersenkungen und Konjunkturbelebung endlich konkret zu werden. Seit November kaufen die Anleger permanent im Vorgriff auf diese Aspekte. Wenn es wieder nicht zu konkreten Aussagen käme oder diese Pläne auf massive Missbilligung der US-Parlamentarier stoßen sollten, kann es sehr gut sein, dass die seit Anfang November immer wieder vermiedene Korrektur an der Wall Street kommt – und dann gleich massiv. Sehen wir uns dazu mal den Chart des Dow Jones an:

Die Ankündigungen, in Kürze Konkretes zur Steuerreform verkünden zu wollen, brachte dem Dow Jones, der zuvor um die 20.000er-Linie oszillierte, eine erneute, gut 800 Punkte ausmachende Rallye ein. Damit hat man hier gleich in zwei Wellen auf ein und dasselbe Ereignis hin vorgekauft. Diejenigen, die an den „großen Wurf“ glauben, dürften somit nahezu alle bereits auf der Long-Seite im Markt, die Bären hingegen aus dem Feld geschlagen sein. Was bedeutet:

Das Enttäuschungspotenzial wäre über kurzfristige Reaktionen von Daytradern hinaus größer als die Chance nach oben. Und wie auch immer die US-Akteure am Aktienmarkt reagieren, es würde unmittelbar auf Gold, Euro/Dollar und DAX ausstrahlen, wobei zu erwarten wäre, dass eine US-Aktienrallye den DAX mitzieht, den Euro zum US-Dollar drücken und den Goldpreis massiv unter Druck setzen würde.

Dadurch, dass diese Rede erst um 21 Uhr US-Eastern Time und somit um 3 Uhr unserer Zeit beginnt, kann da indes schon das Meiste passiert sein, wenn DAX & Co. morgen Früh in den regulären Handel starten. Das wäre schon ein Grund, sich heute Nacht den Wecker zu stellen.

