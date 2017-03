DAX: Deutsche Konjunktur zieht an!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lieber Leser,

der DAX zeigt in dieser Woche deutlich Stabilität. Als kurzfristiger Trader könnte man auch sagen: endlich! Mittelfristig ist der Aufwärtstrend zwar bereits seit einiger Zeit intakt. Allerdings wurde der Trend ab Beginn des aktuellen Jahres ständig von Konsolidierungen gebremst. Positive Konjunkturdaten dürften sich dabei unterstützend auswirken, sodass sich der Trend nun wieder beschleunigen könnte. Betrachten wir die wichtigen Daten, die in dieser Woche veröffentlicht wurden, dann zeigen allerdings noch nicht alle Informationen in eine Richtung.

Ifo-Index steigt deutlich

Der vor allem für die deutsche Wirtschaft wichtige Ifo-Geschäftsklimaindex stieg per März auf 112,3 Punkte und übertraf damit die Erwartungen von 111 Punkten deutlich. Auch die Ifo-Geschäftsaussichten und die aktuelle Beurteilung fielen im Monat März über den Erwartungen aus. Als nächstes wurden die deutschen Importpreise veröffentlicht. Der Importpreisindex stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 %. Erwartet wurde ein Anstieg von 7,0 %. Steigende Importpreise deuten auf eine stabile Konjunkturentwicklung hin, sofern die Nachfrage ebenfalls anzieht, und spiegeln sich in einer höheren Inflation wider.

EU-Verbrauchervertrauen enttäuscht

Hingegen haben einige Daten zur EU-Wirtschaft nicht überzeugen können. So ist das Verbrauchervertrauen per März weiterhin negativ. Weitere Indikatoren waren die Stimmung im Dienstleistungssektor, Stimmungsvertrauen, Geschäftsklimaindex sowie das Industrievertrauen. Alle vier sind unter den Erwartungen ausgefallen.

Deutsche Inflation auf dem Rückzug

Die Erstveröffentlichung der Inflationsdaten per März in Deutschland zeigt einen Rückzug der Inflation von 2,2 % im Vormonat auf 1,6 % im März. Dafür gibt es einige Gründe, die wir in unserem nächsten Artikel zum EUR/USD Kurs ansprechen werden und teilweise bereits angesprochen haben. Da die EU-Inflation in der Regel der deutschen folgt, ist kaum überraschend, dass auch die EU-Inflation per März rückläufig ist.

Deutscher Einzelhandel und Arbeitslosenquote

Und zu guter letzt wurden Einzelhandelsdaten und die Arbeitslosenquote aus Deutschland per März veröffentlicht. Einzelhandelsdaten zeigen im Vergleich zum Vormonat eine deutliche Verbesserung über den Erwartungen. Die Arbeitslosenquote fällt von 5,9 % auf 5,8 %.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.