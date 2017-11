DAX: Deutsche Industrieproduktion drückt auf die Stimmung!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,

der deutsche Leitindex kommt in dieser Woche nach einem kurzfristig positiven Auftakt nicht so wirklich vom Fleck. In Erwartung der vielen Quartalsberichte, die in dieser Woche veröffentlicht werden, dürften sich die gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten etwas dämpfend auswirken. Der Euro setzt seinen Rückgang gegen den US-Dollar auch am Dienstag fort. Insofern ist es erstaunlich, dass der DAX-Index keine Unterstützung findet. Nach mehreren Monaten einer anziehenden Konjunktur innerhalb der EU sowie Deutschland finden die aktuell veröffentlichten Daten womöglich mehr Beachtung als sonst.

Konjunkturdaten verlieren seit letzter Woche den zuvor erreichten Aufschwung

Den Anfang hatten bereits die Werksaufträge per Monat September am Montag gemacht. Diese fielen zwar im Vergleich zum Vormonat deutlich rückläufig aus, waren allerdings immer noch über den Erwartungen. Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe per Monat Oktober fiel jedoch unter den Erwartungen aus. Der Index für die EU hingegen lag leicht über den Erwartungen und über dem Vormonat.

Deutlich mehr auf Stimmung dürfte jedoch die deutsche Industrieproduktion per Monat September gedrückt haben. Diese ist deutlich unter den Erwartungen ausgefallen. Im Vergleich zum Vormonat war die Industrieproduktion gar rückläufig um 1,6 %. Im August verzeichnete die Produktion noch einen Anstieg von 2,6 %.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.