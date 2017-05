DAX: Deutsche Big Player bleiben kurzfristig schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lieber Leser,

der DAX-Index kann sich auch am Donnerstag nicht von seiner Lethargie lösen. Aber das kennen wir ja bereits. Mittelfristig bleibt der DAX-Index im Aufwärtstrend und testet mit der aktuell leichten Korrektur das zuvor überwundene Allzeithoch aus 2015 wieder an. Sofern der Index darüber bleibt, ist weitere Stabilität aus der markttechnischen Perspektive so gut wie sicher.

Etwas bremsend wirkt sich derzeit der festere Euro aus. Die Debatte darüber, dass Bundeskanzlerin Merkel den Euro für zu schwach hält, finden wir übertrieben. In Anbetracht der wahrscheinlichen Wiederwahl im September dürfte die Aussage jedoch bei den Anlegern mehr Gewicht bekommen haben.

Konjunkturdaten und Shiller-KGV

Überaus gute Konjunkturdaten wirken ebenfalls unterstützend. Zudem sind europäische Aktien weiterhin im Verhältnis zu anderen entwickelten Ländern unterbewertet. Das aktuelle adjustierte zyklische Shiller-KGV (CAPE) für europäische Aktien beträgt 17, während das der US-Aktien bei 30 liegt. Der Entwickler dieses KGVs, Shiller selbt, hatte sich vor einigen Tagen einem Bericht zufolge positiv für US-Aktien ausgesprochen, selbst bei einer so hohen Bewertung.

Der Punkt ist, dass europäischen Aktien derzeit eine sehr hohe Aufmerksamkeit zukommt. Kurzfristig betrachtet führt das des Öfteren aufgrund des Wesen des Marktes zu schwachen Zugewinnen, sofern eine Korrektur nicht die schwachen Anleger-Hände abschüttelt. Längerfristig orientierte Anleger sollte das jedoch weniger interessieren.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.