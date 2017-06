DAX – Demontage des US-Präsidenten nimmt Gestalt an!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lieber Leser,

der DAX kann kurzzeitig von dem Ausgang der Wahlen im britischen Unterhaus profitieren. Genau genommen profitieren Finanzwerte leicht. Es könnte aber auch der erneut etwas schwächere Euro sein. Ich hatte gleich im Anschluss an das EZB-Statement sowie in dem Artikel zur Deutschen Bank Aktie bereits erwähnt, dass die nach unten angepassten Inflationsprognosen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine höhere Relevanz bei den Marktteilnehmern, zumindest was den Euro und Finanzwerte angeht, einnehmen sollten. Damit besteht das Risiko, dass Finanzwerte über kurz oder lang zur Schwäche tendieren.

DAX wagt zweiten Versuch in Richtung Allzeithoch

Weiterhin ebenfalls unterstützend war die Entwicklung in den US-Indizes. Diese konnten am Donnerstag Stabilität beweisen, nachdem der Ex-FBI-Chef Comey ausgesagt hatte. Jedoch konnten sie auf keine neuen Hochs steigen. Comey hatte zwar keine Vorwürfe auf illegales Handeln gegen Trump hervorgebracht, er ließ jedoch kein gutes Haar an dem neuen US-Präsidenten. Die Presse griff das Ganze auf, und es sieht stark nach einer medialen Demontage aus. Wie das Ganze ausgeht, ist ungewiss. Doch eines ist klar: Die Beliebtheit des Präsidenten nimmt immer weiter ab. Der untere Chart gilt nach wie vor für den DAX-Index.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.