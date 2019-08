DAX: Danke, Donald – endlich können wir wieder kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am vergangenen Donnerstag war die DAX-Welt für uns als Anleger noch in Ordnung. Fast schon wie bestellt, kündigte US-Präsident Trump per Twitter eine weitere Verschärfung des Handelskrieges mit China an.

Und schon ging es im deutschen Leitindex massiv bergab. Ob die aktuellen Kurse nun wirklich eine Kaufzone darstellen, das untersuche ich für Sie in der nachfolgenden Video-Chartanalyse.