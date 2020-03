DAX: Damoklesschwert USA

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX wehrt sich langsam gegen den Abwärtsdruck. Doch die großen US-Börsen finden noch keinen Boden. Das hat vor allem zwei Gründe.

Trotz des umfangreichen Shutdowns in Europa und den ungewissen, in jedem Fall aber dramatischen wirtschaftlichen Folgen, arbeitet der DAX an einem kurzfristigen Boden. Zumindest konnte der deutsche Leitindex in den letzten Tagen eine Trading-Range zwischen 8.250 und 9.200 Punkten etablieren.

Die ...



