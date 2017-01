DAX: Da ist der lang ersehnte Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lieber Leser,

kürzlich haben wir Sie auf die enge Konsolidierungsphase im DAX-Index hingewiesen. Diese Phase stellte sich als eine zulaufende Dreiecksformation dar. Alle Muster, die eine immer enger werdende Range zeigen, deuteten darauf hin, dass es bald zu einer dynamischen Kursbewegung kommen würde. Fraglich war nur, in welche Richtung der Kurs aus dieser Konsolidierungsphase ausbrechen würde. Für den DAX- Index haben wir daher die Zone bei 11.635 Punkten als Ausbruchszone identifiziert. Jetzt schauen Sie selbst, was am Mittwochmorgen passiert ist, als der Kurs diesen Bereich erreichte.

Der Ausbruch ist da – wo sind die Ziele?

Wir haben zusätzlich darauf hingewiesen, dass unter der Decke bereits am Dienstag schon positive Tendenzen erkennbar waren. So waren defensive Titel aus den Sektoren Telekommunikation, Immobilien und Health Care bereits auf dem Rückzug, während Titel aus den Sektoren Rohstoffe, Automobile, Banken und Infrastruktur zunehmend an Wert gewannen.

Nachdem der Ausbruch aus der Range erfolgt ist: Wo befinden sich die nächsten relevanten technischen Ziele? Am ersten leichten Widerstandsbereich ist der Index bereits jetzt angekommen. Allerdings sieht es bisher danach aus, als würde er hier ohne Probleme durchmarschieren. Der nächste technische Widerstand befindet sich in etwa bei 11.850 Punkten. Darüber dürfte das Allzeithoch aus 2015 wieder angesteuert werden, sofern sich fundamentale Marktumstände nicht ändern.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse