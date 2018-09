DAX: Der DAX geht stark ins Wochenende!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit der Performance des Dax in der vergangenen Woche können Anleger mehr als zufrieden sein. Nach einer langen Schwächephase konnte der deutsche Leitindex sich wieder deutlich verbessern. Am Freitag ging es nach Zugewinnen in Höhe von 0,85 Prozent bis auf 12.430 Punkte, was den höchsten Stand seit August markiert. Noch ist die Erholung aber mit Vorsicht zu genießen.

Gefährlich werden könnten dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.