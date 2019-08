DAX im Crash-Modus: 2 Aktien, die sich jeder Investor jetzt ansehen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der DAX hat in den vergangenen Wochen einen regelrechten Ausverkauf hinter sich gebracht. In den vergangenen Wochen notierte unser heimischer Leitindex zwischenzeitlich sogar mal unter der Marke von 11.300 Punkten. Die alten Rekordhochs bei fast 13.500 Punkten, markiert im November des Jahres 2017, scheinen somit in weiter Ferne zu sein.

Foolishe, langfristig orientierte Investoren sollten jetzt allerdings bereits damit beginnen, zu versuchen, die langfristigen Chancen zu identifizieren. Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf zwei spannende DAX-Aktien, die jetzt nicht nur günstig sind, sogar ein wenig defensive Stabilität liefern könnten.

1. Fresenius mit seiner adeligen Dividende

Eine erste Aktie, die derzeit gewiss das Zeug für einen solchen Mix haben könnte, ist definitiv die von Fresenius (WKN: 578560). Aber langsam, werfen wir zunächst lieber einen Blick auf die aktuelle Bewertung dieses Gesundheitsunternehmens, die ebenfalls alles andere als teuer ist.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 kam der Gesundheitskonzern auf Umsätze in Höhe von 60,16 Euro je Anteilsschein sowie auf einen Gewinn von 3,65 Euro je Fresenius-Aktie. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 42,32 Euro entspricht das einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von lediglich 0,7 sowie einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,6. Durchaus preiswert, vor allem, wenn wir bedenken, dass Fresenius mittelfristig bereits wieder in die organische Wachstumsspur im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückfinden möchte, die zudem sogar noch um anorganisches Wachstum beschleunigt werden könnte.

Der Grund, weshalb Fresenius reichlich Stabilität liefern kann, ist nicht nur das eher defensive Geschäftsmodell im Gesundheitsbereich, sondern auch die überaus ansprechende Dividendenhistorie. Gegenwärtig ist der Gesundheitskonzern mit seinen bislang 26 jährlichen Dividendenerhöhungen nämlich der einzige Dividendenaristokrat in unseren heimischen Gefilden. Zudem winkt hier bei einer zuletzt ausgezahlten Dividende in Höhe von 0,80 Euro je Anteilsschein derzeit wieder eine Dividendenrendite in Höhe von rund 1,9 %.

Die Bewertung ist daher günstig, die Dividende adelig. Das könnte für den Anfang eine durchaus interessante Dividendenaktie sein, die in diesen turbulenten Zeiten wieder etwas Stabilität verspricht.

2. Münchener Rück mit Wachstum und stabiler Dividende

Eine zweite Aktie, die momentan ebenfalls günstig zu haben ist, weiter munter wächst und ebenfalls Dividendenstabilität, sogar auf einem noch höheren Niveau, bringen kann, ist die der Münchener Rück (WKN: 843002).

Zu den Basics an dieser Stelle: Der Rückversicherer kam im vergangenen Geschäftsjahr 2018 auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 15,53 Euro je Anteilsschein, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 217,10 Euro einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 entsprechen würde. Ich weiß, nicht gerade objektiv, der Riesenschnapper, sofern wir hier jedoch die weiteren Aussichten bedenken, vielleicht schon eher.

Für das aktuelle Geschäftsjahr sowie für das kommende rechnet der Rückversicherer nämlich mit zwei gewaltigen Gewinnsprüngen. Ausgehend von einem Gesamtgewinn in Höhe von 2,3 Mrd. Euro für 2018 soll dieser Wert bis 2020 bereits auf 2,8 Mrd. Euro ansteigen. Je Aktie würde das, sogar noch ohne weiterer Effekte wie Aktienrückkäufe, die hier die Basis der ausstehenden Aktien verringern, womöglich einem Wert in Höhe von 18,90 Euro nach dem Geschäftsjahr 2020 entsprechen, wodurch sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits auf unter 11,5 verringern würde.

Zudem winkt auch hier eine stabile Dividendenhistorie von seit über 50 Jahren stets konstant gehaltenen Dividenden. Zuletzt zahlte der Rückversicherer eine Dividende in Höhe von 9,25 Euro je Anteilsschein an die Investoren aus, was bei einem derzeitigen Kursniveau einer Dividendenrendite in Höhe von 4,26 % entsprechen würde. Tendenz in Anbetracht des weiteren Gewinnwachstums vermutlich weiter steigend.

Günstig, wachsend, dividendenstark: Interessanter Mix!

Wie wir daher im Endeffekt sehen können, scheinen die Aktien von Fresenius und der Münchener Rück daher nicht bloß ansprechend bewertet. Nein, sondern die zwei DAX-Vertreter dürften innerhalb der kommenden Quartale und Monate sogar im Begriff sein, weiterhin zu wachsen. Trotz aller Probleme, trotz aller Wehwehchen.

Das könnte durchaus ein interessanter defensiver Mix für diese aktuell turbulente Zeit sein sowie zwei DAX-Chancen, die für Stabilität einstehen könnten. Wer weiß.

Sollten die jeweiligen Aktien aber dennoch unter Beschuss geraten, können hier zumindest die stabilen Dividenden noch einen gewissen Erfolg liefern. Die Aktien von Fresenius und der Münchener Rück könnten daher durchaus mehr als ein defensives Sicherheitsnetz in dieser schwierigen Zeit mitbringen.

Ist dies die nächste Wirecard? Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatz-Wachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internet-Händler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Fresenius und der Münchener Rück. The Motley Fool empfiehlt Fresenius.

Motley Fool Deutschland 2019