DAX vor Crash? Auf diese Aktien schauen abgezockte Investoren jetzt!

Steht der DAX vor einem Crash? Ganz ehrlich: Die Antwort weiß ich natürlich nicht. Es könnte Indikatoren dafür geben, aber auch welche, die das Gegenteil besagen. Insofern sollte man sich immer moderat auf die Möglichkeit einstellen. Aber weiterhin Foolishe unternehmensorientiert und langfristig investieren.

Wenn du trotzdem glaubst, dass der DAX vor einem Crash stehen könnte, so gibt es durchaus Aktien, auf die Investoren schauen können. Denn diesen Aktien ist es vielleicht egal, ob der Markt etwas breiter korrigiert. Deren operatives Fundament scheint möglicherweise stabiler denn je zu sein.

DAX vor Crash? Vonovia macht … vermutlich einfach weiter

Eine erste Aktie, die ich mir mit ein wenig Bammel vor einem Crash unternehmensorientiert anschauen würde, ist die von Vonovia (WKN: A1ML7J). Natürlich kann es auch sein, dass die Anteilsscheine des DAX-Wohnimmobilienkonzerns im Rahmen einer marktbreiten Korrektur abtauchen. Aber die operative Basis dürfte weiterhin stabil bleiben.

Vonovia ist ein in Europa mit führender Immobilienkonzern im Bereich der Wohnimmobilien. Durch die Übernahme der Deutsche Wohnen wird die Reichweite noch größer. Das Portfolio wiederum noch diversifizierter, was defensive Klasse und Diversifikation von Umsätzen und Ergebnissen bedeutet. Aber auch das allgemeine Segment der Wohnimmobilien ist alles andere als zyklisch, sondern defensiv und beständig. Das haben wir auch im Corona-Crash gesehen, als der DAX-Konzern weiterhin sehr solide operativ performte.

Die Aktie von Vonovia könnte in einem Crash natürlich einbrechen. Trotzdem scheint ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 19,8 für das laufende Geschäftsjahr nicht zu teuer zu sein. Zumal der Wert im Jahresvergleich um über 10 % gewachsen ist. Durch die Übernahme der Deutsche Wohnen könnte weiteres Wachstum dazukommen. Neben einer Dividendenrendite von über 3 % könnte es daher viele Merkmale geben, die hier auch in Zukunft für jede Menge Stabilität einstehen. Auch wenn der DAX vor einem Crash steht, scheint mir das operative Geschäft ziemlich beständig.

Münchener Rück: Eisern, selbst in der Pandemie

Eine weitere DAX-Aktie, die im Crash oder für die Korrektur interessant sein könnte, ist für mich die der Münchener Rück (WKN: 843002). Grundsätzlich gilt auch hier, dass eine Dividendenrendite von 4 % und eine historisch besonders starke Ausschüttung bereits interessant ist. Aber für abgezockte Investoren gibt es auch weitere starke Merkmale.

Das Management der Münchener Rück hat in den vergangenen Jahren gezeigt, was in dem DAX-Konzern steckt. Im wirklich operativ sehr herausfordernden Jahr 2020 konnte man trotzdem mit einem positiven Ergebnis abschließen. In 2021, also im laufenden Jahr und lediglich ein Jahr danach, rechnet man bereits mit einem Gewinn von 2,8 Mrd. Euro. Das ist der Wert, den das Management ursprünglich für ein Nicht-Pandemiejahr prognostiziert hat. Wirklich wahnsinnig, wie stabil der DAX-Rückversicherer performt.

Führt das zu mehr defensiver Klasse für den Crash? Im Zweifel führt es mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nicht einmal 13 für das laufende Geschäftsjahr womöglich zu einer Sicherheitsmarge, die mit den 4 % Dividendenrendite abgerundet wird. Ohne Zweifel eine moderat bewertete Aktie, die ich mir jetzt ebenfalls ansehen würde, wenn ich im DAX bald einen Crash fürchtete.

Der Artikel DAX vor Crash? Auf diese Aktien schauen abgezockte Investoren jetzt! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021