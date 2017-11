DAX: Chinas Regierung bremst die Erholung!

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

Liebe Leser,

der DAX-Index scheint seine Erholung der letzten beiden Tage zu korrigieren. Etwas belastend könnte die Schwäche vom chinesischen Aktienmarkt wirken, denn dort geben einige der Aktien mit großer Marktkapitalisierung nach. Grund dafür wären Berichten zufolge, einige Aussagen der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua News Agency. Die Nachrichtenagentur forderte die Kapitalmärkte auf, für einen langsameren Kursanstieg der Aktien zu sorgen, als zuvor verzeichnet worden war.

Technologiewerte gehören zu den Verlierern

Aktien der betroffenen Unternehmen gaben infolgedessen um mehr als 5 % nach, auch Technologiewerte gehörten zu den Verlierern. Damit bestätigt sich die Befürchtung vieler Analysten, dass die chinesische Regierung nun mit deutlichem Nachdruck bei der Regulierung vorgehen könnte. Die Auswirkungen auf die internationalen Märkte dürften zwar begrenzt bleiben, doch kurzfristig könnten auch diese belastet werden.

US-Steuerreform zur Abstimmung weitergereicht

In den USA wurde der US-Steuerreformvorschlag vom Repräsentantenhaus gebilligt. Nun geht es zur Abstimmung in den Senat. Hier dürfen sich die Republikaner insgesamt nur drei Stimmverluste leisten, davon könnte bereits ein Stimmverlust dabei sein, nachdem sich ein Senator bereits zuvor gegen den Steuervorschlag geäußert hatte. Es wird also knapp und sicher ist hier noch lange nichts.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.