DAX- CESI-Indikator bleibt in der Spur! (Deutsche Bank, Commerzbank, Münchner Rück, VW, Merck)

es gibt eine Menge ökonomischer Indikatoren, die die Entwicklung des nationalen oder auch internationalen Wirtschaftswachstums beschreiben oder versuchen dieses zu prognostizieren. Viele davon bleiben unbeachtet, weil sie entweder nachlaufend sind oder sich nicht als prognosefähig herausgestellt haben, besonders in Bezug auf die Entwicklung der Aktienkurse. Das Problem bei dem Ganzen ist, dass Aktienkurse sich nicht ausschließlich aufgrund gegebener Daten entwickeln, sondern teilweise durch Erwartungen an diese. Aus diesem Grund wird im Rahmen der Veröffentlichung solcher Daten stets darauf geachtet, ob sie die zuvor gemachten Erwartungen treffen oder eben nicht. Werden Daten übertroffen, dann ist es ein Indiz dafür, dass die reale Entwicklung noch nicht gänzlich eingepreist ist. In Folge steigen die Kurse kräftig an.

Der Citi Economic Surprise Index

Solch ein Indikator ist auch der Citi Economic Surprise Index, kurz CESI. Er stellt die Erwartungen der Experten, der realen Entwicklung von Konjunktur-Indikatoren gegenüber und gibt damit Aufschluss darüber, in wie fern sich die Wirtschaft besser als erwartet entwickelt hat. Dabei werden Konjunkturindikatoren sowohl für die USA, die EU, Japan, U.K. und China betrachtet. Der CESI ist Mitte letzten Jahres für die USA in den positiven Bereich gestiegen. Zur Erinnerung: Der Dow Jones Index hat Mitte des letzten Jahres ein neues Allzeithoch erreicht. Seit Dezember bewegt sich der CESI allerdings für alle betrachteten Länder über der Nulllinie, unter anderem auch für die EU und die Emerging Markets.

