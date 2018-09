DAX: Die Bullen geben Gas!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch am Freitagmorgen sieht es für den DAX weiterhin gut aus. Die Bullen lassen nicht locker und befördern den deutschen Leitindex schon am frühen Morgen um 0,7 Prozent in die Höhe. Damit durchbricht der DAX jetzt schon die Marke von 12.400 Punkte, nachdem er in der letzten Woche mit der Linie bei 12.000 Punkten zu kämpfen hatte.

Begünstigt wird der DAX mal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.