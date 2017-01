DAX- Bleibt vor Trump Amtseinführung stabil!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

der deutsche Leitindex bleibt in dieser Woche vor einem starken Einbruch verschont. Mit den vorerst nachlassenden Risiken eines Brexit, erfuhr der Index zusätzliche Stabilität und performte im Vergleich zu den US-Märkten besser bzw. war stabiler. Wo ist die Trump-Unsicherheit geblieben, mag man sich in diesem Fall fragen. Keiner weiss so genau was nach der Amtseinführung passieren wird, denn Trump selbst ist nicht so berechenbar wie angenommen und damit auch die Reaktion der Märkte. Durchschnittlich betrachtet, weist die erste Woche bei Aktienkursen nach der Amtseinführung eines neuen Präsidenten, durchaus Stärke auf. Das könnte sich auch auf deutsche Aktien übertragen. Möglicherweise ist das auch der Grund warum Aktienmärkte in dieser Woche größtenteils stabil geblieben sind trotz der vielen Unsicherheiten.

Euro könnte wieder zur Schwäche tendieren

Der DAX-Index konnte seine Stabilität auch im Zuge eines aufwertenden Euros verteidigen. Möglicherweise wirken auch die jüngsten Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi unterstützend. Denn dieser sieht die Inflation noch lange nicht so steil steigen wie manch andere und bekräftigt damit weiterhin die lockere Geldpolitik, die wiederum den Euro drückt und Aktienkursen deutscher Unternehmen zu Gute kommen sollte. Wie dem auch sei, aus der markttechnischen Perspektive gilt es folgende Preiszonen zu beachten: Nach unten hin, sollte der DAX-Index die Zone bei 11.300 nach Möglichkeit nicht unterschreiten, nach oben hin, dürfte die Aufwärtsbewegung ab 11.700 Punkten etwas mehr an Momentum gewinnen.

